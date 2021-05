Fernando Simón planteja la fi de les mascaretes en exteriors al juny

Altres notícies que et poden interessar

La mascareta en exteriors podria tenir els dies comptats. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries,, ha dit que "pot ser factible". "Molt probablement a finals de juliol no serà necessària. Fins i tot a mitjan o finals de juny si fem bé les coses", ha matisat.Castella-la Manxa i Madrid han obert aquest dilluns el. El president manxec,, ha anunciat aquest dilluns que té la "determinació de suprimir la mascareta en espais oberts, en espais públics".Serà, segons ha concretat, "plantejant-ho al govern i a la resta de les autonomies", una decisió que el mandatari autonòmic, quan s'hauria de debatre en la comissió de Salut Pública i posteriorment en un consell interterritorial de Salut.La presidenta de Madrid,, també ha anunciat que estudia la possibilitat de suprimir les mascaretes en espais oberts, una mesura que ja va avançarA hores d'ara la mascareta és obligatòria excepte en cas de persones amb alguna malaltia que els impedeixi portar-ne, esportistes quan estiguin fent activitat física a l'aire lliure i en activitats amb què sigui incompatible, com ara per banyar-se a la platja.

