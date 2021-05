En un comunicat emès aquest dilluns, la federació sindical de CCOO Indústria valora "molt positivament" l’informe de la Inspecció de Treball sobre laamb motiu de la vaga convocada el passat 30 de març davant el bloqueig de les negociacions del conveni.L', segons el mateix sindicat, desmunta els arguments esgrimits per l’empresa i considera que aquestadels seus treballadors. Aquest informe s’afegirà a la demanda judicial que CCOO està preparant contra IQOXE per aquest motiu.Des que es va produir l'explosió el passat gener de 2020, CCOO d’Indústria ha presentat fins acontra IQOXE davant la Inspecció de Treball per qüestions relacionades amb la seguretat, el pla d’autoprotecció, les mesures de seguretat per la Covid, la formació o els drets sindicals. D’aquestes 13 denúncies, en 7 casos la Inspecció ha considerat que l’empresa ha concorregut en una infracció greu i encara en queda alguna pendent de resoldre.

