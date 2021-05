Els coberts de plàstic, prohibits des del 3 de juliol

. Aquell dia entra en vigor la normativa aprovada el 2019 pel club comunitari, que vol limitar l'ús de plàstics d'un sol ús i promoure que es redueixi el consum d'aquesta mena de productes.Uns altres, però sí que se n'haurà de reduir l'ús. És el cas dels aparells de pesca, les, els, els, els aliments per al consum immediat o els filtres de tabac."Reduir l'ús de plàstics d'un sol ús ajuda a protegir la salut de les persones i del planeta. Les normes de la Unió Europea són un èxit important per abordar les escombraries marines. També estimulen els negocis sostenibles models, i ens apropen a una economia circular on la reutilització precedeix el sol ús", ha dit el vicepresident executiu del Tracte Verd Europeu, Frans Timmermans.

