Sánchez defensa els indults: «Ajudar a resoldre problemes no suposa un cost»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns els indults als presos polítics malgrat les advertències que li arriben sobre el desgast que li pot comportar a nivell electoral. Preguntat per si assumeix aquest desgast, Sánchez ha estat taxatiu: "Ajudar a resoldre problemes no suposa un cost, el cost seria deixar les coses enquistades".Sánchez no ha volgut abordar el calendari de les pròximes setmanes respecte a aquesta qüestió, perquè són expedients individuals "que s'han de construir, armar-se bé i fonamentar-se bé", i "quan estiguin preparats s'elevaran al Consell de Ministres". Per altra banda, però, sí que ha apuntat que espera rebre a la Moncloa el president del Govern, Pere Aragonès, abans de reactivar la taula de diàleg. "Després hi haurà temps de reunir la taula no una vegada, sinó moltes", ha conclòs.Sánchez ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre de Polònia, Mateus Morawiecki, en el marc de la 13a cimera hispano-polonesa. Ha insistit que els indults permetran "un futur millor" perquè cal "reprendre la vida política" després d'anys de "judicialització" i d'allunyament. Es tracta, segons Sánchez, de "recomençar": "Tornar al punt en què les dues parts ens vam deixar d'escoltar per buscar una solució política a partir de la paciència, empatia, dots de negociació i generositat", ha explicat.Per tant, segons Sánchez, el govern espanyol abordarà aquesta qüestió dels indults "en consciència i no pensant tant en els afectats com en els milions de ciutadans catalans i de conjunt del país que volem viure en convivència, conciliació i concòrdia". "Crec que la decisió del govern d'Espanya ens permetrà transitar d'un mal passat cap a un futur millor" per a la "convivència i cohesió" entre catalans i "entre Catalunya i el conjunt del país".Sánchez també ha insistit que el seu govern treballa per a la reforma del Codi Penal en el delicte de sedició. Segons El País , la reforma acompanyarà jurídicament la decisió sobre els indults. El president espanyol ha afirmat que l'any 2017, quan es va començar a aplicar el delicte de sedició als presos polítics, l'Estat "va aprendre una lliçó" perquè es va veure com de "desconnectat" estava el codi penal en aquests delictes respecte a "altres codis penals dels països més avançats".Pel que fa a la data per a la reunió de la taula de diàleg, Sánchez ha recordat que el seu executiu "sempre ha estat disposat a reunir-se" i ha justificat que només s'hagi celebrat una reunió fa més d'un any per la pandèmia i la inestabilitat política a Catalunya. En tot cas, ha fixat que la seva prioritat és rebre Aragonès a la Moncloa. "Hi haurà temps per reprendre el diàleg entre governs, però anirem pas a pas, l'important i urgent ara és que els dos presidents autonòmics -en referència també a Isabel Díaz Ayuso-, siguin rebuts com mereixen al Palau".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor