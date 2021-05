El Marroc compara la crisi del Sàhara amb el procés català

L'ofensiva diplomàtica del Marroc perquè Espanya accepti la seva sobirania sobre el Sàhara Occidental no s'atura. El Ministeri d'Exteriors del país nord-africà ha comparat en un comunicat aquest dilluns el conflicte en l'antiga colònia espanyola amb el procés català."Durant la crisi catalana, el Marroc no va optar per la neutralitat sinó que va ser un dels primers a posar-se del costat de la integritat territorial i la unitat nacional del seu veí del nord", apunta el comunicat de l'executiu marroquí, que recorda al govern espanyol que "el Marroc mai no va instrumentalitzar el separatisme" contra Espanya.En concret, Rabat explica que el 2012 una delegació econòmica catalana va visitar el Marroc i l'executiu del país va modificar el programa per una petició del govern espanyol perquè "no fos rebut al més alt nivell". També recorda que el 2017 el Marroc "va rebutjar la petició de visita i reunió d'un gran líder del separatisme català", en referència a l'expresident Carles Puigdemont."Quina hauria estat la reacció d'Espanya si un representant del separatisme hagués estat rebut al Palau Reial marroquí? (...) Si hagués estat rebut públicament i oficial pel seu aliat estratègic, el seu important soci comercial i el seu veí més proper al sud?", interpel·la el Ministeri d'Exteriors del Marroc.Segons les autoritats del país nord-africà, la "greu crisi" entre Espanya i el Marroc no acabarà quan el líder saharahui Brahim Ghali comparegui davant l'Audiència Nacional aquest dimarts, sinó quan "Espanya aclareixi sense ambigüitats les seves posicions" sobre el Sàhara Occidental".Ghali va ingressar el 17 d'abril en un hospital de Logroño per un cas greu de Covid-19, traslladat per un avió oficial d'Argèlia. Molest per aquest trasllat, el Marroc va relaxar els controls fronterers a Ceuta i 5.000 persones van creuar a la ciutat autònoma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor