Una regidora abandona Cs a Barcelona i s'uneix a Manuel Valls

La regidora de Ciutadans, Marilén Barceló, abandona el grup municipal taronja a l'Ajuntament de Barcelona "per discrepàncies" amb la cùpula. Ha sol·licitat ser regidora adscrita al grup de Barcelona pel Canvi, la formació que dirigeix Manuel Valls i Eva Parera a la capital catalana.Barceló ha enviat un missatge al ja seu expartit aquest dilluns al migdia on explica que es dona de baixa del partit i abandona el grup municipal. Des de Barcelona pel Canvi asseguren que ara la decisió de si es pot adscriure o no al seu grup és a les mans del govern municipal. Ara, per tant, pot ser que quedi com a regidora no adscrita o bé que s'adscrigui al grup de Valls i Parera.