Què pensen sobre Catalunya els nous homes de Casado?

Cop d'efecte de Pablo Casado. El líder del PP, a qui tots els sondejos auguren en aquests moments una millora de les expectatives electorals, ha decidit canviar el seu equip més proper, desplaçant el fins ara cap de gabinet, Pablo Hispán, per Diego Sanjuanbenito. Miguel Ángel Quintanilla serà el cap de l'àrea constitucional del líder de l'oposició i José María Rotellar dirigirà l'assessoria econòmica. Es tracta d'unes designacions importants que donen algunes pistes sobre el futur immediat i com vol enfocar Casado el que considera que és l'etapa crucial del seu assalt a la Moncloa. Just quan el PP torna a enfilar el camí de la intransigència i es prepara per una "croada" contra els indults als presos catalans.Què signifiquen aquests canvis? I quines claus poden donar de la política de Casado respecte a Catalunya? Fonts properes al PP asseguren que la designació de Sanjuanbenito i de Quintanilla són "contradictòries", ja que es tracta de persones d'un perfil diferent. En alguna cosa coincideixen, però: es tracta de polítics joves que han fet carrera en el PP madrileny.Diego Sanjuanbenito, de 43 anys, és diputat a l'Assemblea de Madrid i un dels ponts entre Génova i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. A diferència d'altres joves quadres del partit, la petjada que ha tingut la FAES sobre ell ha estat molt menor. Sanjuanbenito es va formar a Noves Generacions, on va conèixer Casado. "Coneix Catalunya i ha mantingut sempre una posició ponderada sobre el conflicte polític, cosa que contrasta amb l'actitud d'altres dirigents del PP -explica una persona que l'ha tractat-, especialment a Madrid".Llicenciat en Ciències Polítiques a la Universitat Complutense, sisè de vuit germans, va treballar d'assessor del català Santiago Fisas quan aquest era conseller de Cultura i Esports de la Comunitat de Madrid, en el govern d'Esperanza Aguirre. Després va ser el seu cap de gabinet. Fisas va deixar el govern el 2009 per ser eurodiputat i Sanjuanbenito va passar a treballar a l'Ajuntament de Madrid, al costat d'Ana Botella. Primer com a cap de gabinet seu quan era regidora de Medi Ambient i, més tard, com a delegat de Relacions Institucionals.De la seva etapa al costat de Fisas li va quedar, diuen fonts del PP, una actitud moderada respecte a la situació política a Catalunya. En els governs de Cristina Cifuentes i Díaz Ayuso, ha estat director general de Medi Ambient, viceconseller d'Humanització de l'Assistència Sanitària i portaveu de Sanitat del grup del PP.El seu perfil, segons les mateixes fonts, contrasta amb la dels altres membres del nucli dur de Casado. Miguel Ángel Quintanilla, doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, és un aznarià pota negra. Format a la FAES, pertany a l'ala més dura de la fundació i ha mantingut un contacte estret amb l'exportaveu al Congrés Cayetana Álvarez de Toledo, amb qui diuen que combrega també en el tema de Catalunya i amb qui va coincidir també a FAES. Ha estat director de l'Institut Atlàntic de Govern, una de les entitats impulsada per Aznar.L'economista José María Rotellar, per la seva banda, dirigirà l'equip econòmic del líder del PP i això vol dir bastantes coses. Rotellar ha estat un dels cervells de la política econòmica de la Comunitat de Madrid, al costat de Javier Fernández Lasquetty, exponent del rostre més ultraliberal de l'actual PP.Els canvis al gabinet de Casado tenen un significat clar: el líder del PP vol reforçar el seu equip en un moment considerat decisiu. El partit celebrarà una convenció ideològica la propera tardor i vol solidificar el seu discurs. Hispán, home de la confiança de Casado, ha estat desviat a l'àrea d'internacional. Molt fidel al líder, aquest volia al seu costat uns perfils més sòlids i amb una agenda més potent. I alhora que fossin prou dúctils per representar diversos matisos.Aquest mateix dilluns, Casado ha emès dos missatges diferents: ha fet saber que assistirà a la manifestació de Colón del 13 de juny contra els indults, al costat de Vox. A la vegada, en una entrevista al Financial Times, ha volgut deixar clar que no vol governar amb Vox . Casado fa equilibris i vol satisfer, alhora, coloms i falcons. Ja es veurà amb quins resultats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor