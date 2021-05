Altres notícies que et poden interessar

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 21 i el 27 de maig. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Tots els indicadors de la pandèmia segueixen millorant, després de diverses setmanes en què els efectes de la vacunació -i l'augment de les temperatures- s'imposen clarament a la flexibilització de les restriccions. Un dels motius clars d'alegria ha estat que aquest dilluns, per primer cop en molts mesos, no s'ha notificat cap mort a causa del coronavirus , conseqüència del fet que bona part de les persones més vulnerables ja estan immunitzades. Si l'anàlisi es fa a nivell territorial, però, el 71,4% de les comarques no n'han patit tampoc cap durant tota l'última setmana.El ritme de caiguda de contagis segueix baixant, per bé que de forma més lenta del que ho feia fa unes setmanes, i els darrers set dies hi ha hagut uns 500 positius menys que els anteriors. Els hospitals, però, se segueixen buidant i ara hi ha uns 100 ingressats totals menys per coronavirus que dilluns passat i 50 pacients menys a les UCI, així com els tests d'antígens a persones simptomàtiques dels darrers dies apunten a que els indicadors seguiran millorant de forma lenta, sense que res apunti cap a un canvi de tendència. El 43% dels catalans majors de 15 anys ja tenen, com a mínim, una vacuna al cos.Pel que fa a la mortalitat, les 26 defuncions per Covid de l'última setmana amb dades consolidades -del 21 al 27 de maig- es reparteixen en 12 comarques, mentre que les altres 30 no n'han patit cap. En concret, n'hi ha hagut 9 al Barcelonès; 3 al Vallès Occidental i el Tarragonès; 2 al Vallès Oriental i el Baix Llobregat; i 1 al Segrià, Osona, la Noguera, la Garrotxa, el Baix Empordà, el Baix Ebre i el Bages. Durant l'anterior setmana, van tenir lloc 45 defuncions a causa del coronavirus a Catalunya, havent-se'n produït per tant un descens molt pronunciat.Malgrat tot, la majoria de comarques encara es troben en risc alt de rebrot. Aquest indicador es calcula a partir de la velocitat de propagació i la incidència a 14 dies, cosa que permet tenir en compte a la vegada el nivell de contagis i la tendència a l'augment o el descens. Fins fa escasses setmanes, quasi tot el país superava els 100 punts del risc elevat, però ara cada cop hi ha més comarques que han rebaixat aquest llindar.Així, mentre n'hi havia només una amb risc baix, la setmana passada, ara ja n'hi ha cinc: l'Alta Ribagorça i la Terra Alta (risc 0), el Pallars Jussà (7), el Priorat (24) i el Moianès (25). Igualment, n'hi ha 4 més amb risc moderat i 8 més amb risc moderat-alt, mentre que les altres 25 tenen risc alt, de les quals 6 més que dupliquen els 100 punts que el determinen, especialment les Garrigues (360) i la Garrotxa (295). Quatre comarques, però, es troben curiosament just en els 100 punts, així que previsiblement aviat deixaran de tenir aquesta consideració de risc elevat.Si es posa el focus concretament en la incidència setmanal de contagis, només quatre comarques superen la ràtio de 100 contagis per 100.000 habitants. Es tracta de la Garrotxa (131), el Solsonès (105), les Garrigues (104,1) i el Bages (101), però en canvi, 24 de les 42 ja han reduït la ràtio per sota dels 50 casos setmanals per 100.000 habitants.N'hi ha quatre que fins i tot no han detectat cap contagi els darrers set dies: l'Alta Ribagorça, la Terra Alta, el Pallars Jussà i el Priorat. Al Moianès i el Pallars Sobirà, a més, només se n'han trobat dos a cadascuna, un menys que a la Segarra. Pel que fa a regions sanitàries, la diferència d'incidències s'ha reduït molt les últimes setmanes i, malgrat que l'Alt Pirineu i Aran és la que detecta una menor ràtio de contagis i la Catalunya Central, la que més, la segona té escassament 35 contagis setmanals per 100.000 habitants més que la primera.Sigui com sigui, la tendència a la millora és força homogènia arreu del país. 30 de les 42 comarques han reduït la incidència durant l'última setmana, mentre que 6 l'han mantinguda força estable i tan sols 6 han vist com creixia. Les úniques on han augmentat el nombre de positius és a les Garrigues, on n'hi ha hagut 65,7 més per cada 100.000 habitants, la Ribera d'Ebre (+51,7), l'Aran (+41,9), el Baix Penedès (+23,2), el Montsià (+20,6) i el Tarragonès (+15,6).En canvi, la incidència ha caigut molt al Pallars Sobirà (275,8 positius menys per 100.000 habitants), molt més que a la Terra Alta (-127,5) i el Priorat (-116,6), en segon i tercer lloc. El descens també ha estat rellevant a la Garrotxa (-98,7), la Noguera (-81,2), l'Alt Empordà (-77,6), el Solsonès (-75) i el Moianès (-74,9). Les variacions setmanals a les comarques més poblades, en canvi, han estat menors, amb descensos lleus al Vallès Occidental (-22,9), el Maresme (-21,3) i el Barcelonès (-13,5) i dades força estables al Baix Llobregat.Si es posa la lupa en el risc de rebrot dels municipis de més de 20.000 habitants, només Sant Quirze del Vallès es troba en risc baix, amb 29 punts, just per sota dels 30 que marquen aquest llindar. Fins a 8 ciutats més tenen risc moderat, com Vilafranca del Penedès (37), Mataró (51) i Amposta (53), i 16 més el tenen moderat-alt, incloent de forma destacada Barcelona (tot just amb 99 punts). Les altres 41 encara es troben en risc alt, tot i que només 10 dupliquen aquest llindar, en especial Esparreguera (949), però també Vila-Seca (456), Olot (395) i Sant Pere de Ribes (381).Fins a 15 ciutats han incrementat els positius l'última setmana, per 12 on s'han mantingut i a 39 s'han reduït. On més han crescut és a Esparreguera (187,9 casos més per 100.000 habitants), lleugerament per davant de Vila-Seca (+142,9) i molt per damunt de Sant Pere de Ribes (+48,7), Premià de Mar (+38,3) i Valls (+23,5). En canvi, la incidència cau molt a Lloret de Mar (-122,7), Olot (-97,1), Sant Feliu de Guíxols (-95,1) i Salt (-93,8), entre d'altres.

