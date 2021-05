El cantant Nyno Vargas, detingut per una agressió en una baralla

Agents de la policia espanyola han detingut el raper valencià Nyno Vargas per una baralla en un local de la canyada, a Paterna, al País Valencià. El cantant hauria agredit a un altre jove en aquesta zona d'oci nocturn, molt coneguda al territori.Segons expliquen des d'Europa Press, l'incident es va produir el passat dia 23 de maig a la tarda, quan el valencià va ser insultat per un jove i el mateix Vargas li va respondre amb un cop de puny a la cara. Arran del cop, la víctima va caure a terra i es va contusionar el crani. Va haver de rebre atenció sanitària per una fractura cranioencefàlica.Després d'això, va presentar una denúncia contra l'artista, de 28 anys, per un suposat delicte de lesions. Aquest mateix dilluns, la policia espanyola l'ha detingut. El valencià, que ha participat en alguns programes de televisió com Supervivientes, s'ha traslladat aquest matí a la comissaria per declarar per aquests fets i, després d'això, ha quedat en llibertat fins que el citin des del jutjat.

