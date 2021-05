Unides Podem presenta una llei de salut mental per garantir una atenció «adequada» en el sistema públic

Unides Podem ha presentat una llei de salut mental que pretén garantir una atenció "adequada" en el sistema públic de salut. "Actualment només qui pot pagar-se una atenció privada té accés a una atenció de salut mental adequada. No és un dret de tota la ciutadania sinó que és un privilegi de classe", ha denunciat el portaveu de la formació lila al Congrés, Pablo Echenique, aquest dilluns en roda de premsa.Echenique ha remarcat que això "no és per culpa dels professionals sanitaris" sinó d'una "política d'infrafinançament històric del sistema públic que tenim l'obligació de revertir". Per això, la norma estableix que caldrà fixar ràtios mínimes de professionals de salut mental que "convergeixin amb la mitjana europea".El text fixa que el Consell Interterritorial de Salut haurà d'acordar aquestes ràtios mínimes de psiquiatres, psicòlegs, infermers especialistes en salut mental i professionals sociosanitaris d'aquest àmbit en funció del nombre d'habitants. La proposta d'Unides Podem és garantir que el mínim estigui en la mitjana de la Unió Europea amb 18 psiquiatres, 18 psicòlegs clínics i 23 infermers especialistes per cada 100.000 habitants.Echenique ha criticat que actualment les ràtios a Espanya són de 6 psicòlegs, 10 psiquiatres i 10 infermers especialistes per cada 100.000 habitants. El portaveu d'Unides Podem ha lamentat que les dades "dibuixen una manca crònica de professionals i són el motiu dels retards sistemàtics" que té el sistema públic de salut mental.També proposa acordar un temps màxim d'accés als serveis de salut mental. Aquesta garantia de temps per ser atès haurà de ser amb "el compliment dels principis de qualitat, equitat i accessibilitat" de l'atenció per a tota la població "evitant tractaments farmacològics innecessaris". Echenique ha remarcat la importància de garantir l'accés públic a l'atenció en salut mental, ja que "la pobresa i la precarietat és un dels principals condicionants dels problemes de salut mental".La llei també cerca "acabar amb l'estigma" i posa èmfasi en la prevenció amb programes específics. També estableix "l'obligació" de les empreses de protegir la salut mental dels seus treballadors com a part de la prevenció de riscos laborals.Unides Podem encara no ha registrat la proposició de llei al Congrés amb la voluntat d'incloure-hi aportacions d'altres grups parlamentaris així com del Ministeri de Sanitat i organitzacions professionals i de la societat civil. Echenique ha dit que obren un "període d'un parell de mesos de consultes per rebre millores". El portaveu d'Unides Podem ha remarcat que és el segon cop que el partit presenta aquesta iniciativa, que no va arribar a bon port el 2019 per l'avançament electoral.El text fa esment a l'impacte de la pandèmia de coronavirus en la salut mental de la ciutadania i proposa fer programes específics per identificar patologies derivades de la pandèmia. La portaveu de Sanitat d'Unides Podem al Congrés, Rosa Medel, ha remarcat que el coronavirus ha evidenciat que l'atenció de salut mental ha de ser reforçada "de forma urgent".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor