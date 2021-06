Assessors, caps de gabinet i de premsa: qui són els càrrecs de confiança dels consellers?

L'etapa de formació del Govern sempre implica hiperactivitat en l'apartat de càrrecs i personal que apareix publicat cada dia en el marc del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Observar-lo amb deteniment aquests dies permet fer una composició de lloc de quins entorns s'està construint cada departament, inclòs l'àmbit reservat a la presidència de la Generalitat. La majoria de perfils ja tenen acreditada trajectòria en càrrecs de confiança a l'administració i es mouen d'una conselleria a l'altra. Aquests són els nomenaments confirmats pel DOGC i les trajectòries de bona part dels qui acompanyaran els nous consellers als seus gabinets després que es nomenessin els secretaris generals, els números dos de cada conselleria , i que hagin començat també els nomenaments dels secretaris i directors generals sectorials . Pere Aragonès és un dels que primer es va activar per nomenar les peces clau del seu entorn. A la tria de, fins ara president del grup d'ERC al Parlament, com a director de l'Oficina del President i ja visible en el dia a dia a Palau- s'hi suma queserà la cap de gabinet d'Aragonès. Ricomà havia estat cap de gabinet d'Ester Capella quan era consellera de Justícia i abans havia treballat a l'Ajuntament de Badalona amb Oriol Lladó, al de Barcelona en l'època de Xavier Trias i al segon tripartit a les ordres de Josep-Lluís Carod-Rovira., amb qui Aragonès ja havia treballat a Economia i que té experiència al costat d'Oriol Junqueras -en va ser assistent a l'ajuntament de Sant Vicenç dels Horts-, s'ha situat com a secretària del nou president., dirigent d'ERC al Baix Empordà, assumeix la responsabilitat de les relacions institucionals.Els periodistes, que ja havien treballat amb Aragonès a vicepresidència, assumeixen les principals funcions comunicatives, amb Sarrats com a director de l'oficina de comunicació i Alcolea com a adjunta. Sarrats havia treballat a la Cadena Ser i va deixar l'emissora per col·laborar amb Ernest Maragall -tant a Exteriors com en l'aposta per l'Ajuntament- i Alcolea prové del grup parlamentari d'ERC al Senat., un dels més estrets col·laboradors del president i amb qui va compartir anys de militància a les JERC, ha estat designat assessor en polítiques estratègiques. De la seva ploma en surten molts discursos del president., que ja havia treballat amb Junqueras a Economia, és la nova adjunta al gabinet de relacions externes i protocol que lidera, una legislatura més,. Compta amb experiència en presidents de tots els colors polítics., responsable de la Casa dels Canonges -on Aragonès ja té com a costum dinar, perquè amb mitja hora ho pot tenir resolt-, continua en el càrrec.. Jordi Puigneró, que estrena etapa com a home fort de Junts al Govern, s'ha envoltat de dues persones amb qui els uneix una trajectòria llarga. La primera és, amb passat a la JNC, que continuarà com a cap de gabinet. La segona,, que seguirà desenvolupant les tasques de directora de comunicació.. Laura Vilagrà és nova a Palau i està cridada a ser un dels puntals d'Aragonès al Govern, on també s'haurà d'encarregar de tasques de coordinació. S'ha envoltat de dirigents provinents d'ERC, com el santcugatenc, que va ser senador dels republicans fins fa uns mesos., regidora dels republicans a Alella i també procedent de les JERC, serà la seva adjunta., que va liderar la comunicació del departament de Salut amb Alba Vergés, serà el responsable en aquest àmbit ara al costat de Vilagrà. Bataller havia estat redactor de Política d'El Punt-Avui abans de ser nomenat cap de comunicació de Toni Comín a Salut el 2016.Completen l'equip, secretària general de la federació de Barcelona d'ERC, que assumeix el càrrec de cap de relacions institucionals; i, regidora dels republicans a Santa Coloma de Gramenet, que converteix en la cap de la secretaria. Totes dues havien treballat per Esquerra en altres conselleries.. Jaume Giró, que ve del sector financer, ha confiat en peces amb experiència a Junts per formar el seu equip. Com a secretari general ja va escollir Jordi Cabrafiga, que va exercir la mateixa tasca a Empresa i Coneixement amb Ramon Tremosa i abans havia treballat a Presidència i a Governació., fins ara assessor de Laura Borràs al Parlament i abans de Josep Costa, serà el cap de gabinet de Giró, mentre que, fins ara a Presidència, serà la cap de relacions institucionals. Abans havia ocupat aquest càrrec al departament de Cultura amb Ferran Mascarell i abans de tornar a l'Administració va estar un temps treballant al Liceu., amb experiència a Interior, serà la cap de l'oficina de protocol. A comunicació, la responsable de l'oficina és, que fins ara era la cap de premsa de Junts al Parlament.. Bona part del nucli del departament que fins ara liderava Josep Bargalló continuarà sota el comandament de Josep Gonzàlez-Cambray com a nou conseller. És el cas, per exemple, de-cap de gabinet-,-cap de l'oficina de relacions institucionals-,-cap de l'oficina de protocol-,-cap de l'oficina de secretaria- i, que ja portava comunicació., fins ara a l'àrea de comunicació de Salut, ha estat nomenada com a assessora en polítiques educatives comparades., que havia estat al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, serà assessora en matèria de seguiment i comunicació.. Victòria Alsina és una de les noves conselleres que s'han apressat més a procedir als nomenaments., amb àmplia experiència a Palau en l'etapa d'Artur Mas i Francesc Homs i que hi ha continuat en les dues últimes legislatures, serà el cap de gabinet d'Alsina, que va militar a la JNC de Gràcia. De la mateixa entitat juvenil provenen Moreso -que tindrà, politòloga, com a adjunta- i també, la seva cap de comunicació, que també va acumular experiència a l'exili., periodista danesa que viu des de fa anys a Catalunya, serà assessora especial en comunicació d'acció exterior, mentre que, exdirectora general al departament, serà assessora en acció exterior., que era assessora de Puigdemont en la seva etapa com a president, és la nova responsable del programa d'innovació i qualitat, mentre ques'encarregarà de l'oficina de relacions internacionals., amb experiència a Empresa i Coneixement, és la cap de l'oficina de protocol., amb passat en el sector catalanista del PSC, continua com a director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, mentre queha estat nomenat com a assessor d'anàlisi i estratègia.. Roger Torrent s'ha endut bona part del seu equip al Parlament, institució que va presidir fins al març, en el seu desembarcament al Govern. L'advocat, que era el seu cap de gabinet i abans havia treballat per Carles Mundó, és ara el secretari general d'Empresa i Treball., s'ha convertit en el seu cap de gabinet, ambcom a adjunta, ien el cap de comunicació del departament. Martínez i Serra van aterrar al Parlament el 2015 de la mà de Carme Forcadell procedents de l'equip tècnic de l'ANC., que era la responsable de secretaria amb Torrent a la cambra, també desenvoluparà les mateixes funcions, mentre que, provinent de les JERC del Maresme, serà el cap de relacions institucionals., periodista, serà assessora en projectes de comunicació.ho serà en polítiques sectorials.. Violant Cervera debuta a Drets Socials amb un equip de persones amb trajectòria en l'administració., que va ser cap de gabinet de Laura Borràs a Cultura i fins ara ho ha estat d'Àngels Ponsa, ho serà ara a Drets Socials. És advocada i havia estat assessora de Xavier Trias a Barcelona., responsable de premsa de CiU al Parlament i després a Presidència amb Jordi Turull -proper a Cervera-, serà el cap de comunicació de la conselleria. Fins fa uns mesos treballava al gabinet de comunicació d'Aigües de Barcelona., que havia estat secretària de Quim Torra, assumeix el càrrec a Drets Socials., fins ara a Interior, es converteix en la cap de relacions institucionals de la consellera, mentre que, que era cap de protocol a Cultura, ho serà ara a la Drets Socials.Joan Ignasi Elena es fa esperar per publicar nomenaments al DOGC però ja se'n saben alguns., que havia estat director general a Exteriors, on va arribar després de fer camí amb Alfred Bosch a Madrid i a l'Ajuntament de Barcelona, està ajudant-lo a organitzar el gabinet., de la màxima confiança de Junqueras i fins ara a Vicepresidència amb Aragonès, serà cap de gabinet del conseller.serà la cap de secretaria. Igual queve del departament de Justícia. El periodista, que era cap de premsa d'Exteriors, serà nomenat assessor especial de xarxes de la conselleria.Primers nomenaments a la conselleria recuperant assessors que estaven a departaments que ara han passat a Junts., que fins ara estava a la secretaria d'Alba Vergés a Salut, passa ser al cap de l'oficina de secretaria de la consellera Natàlia Garriga., al seu torn, serà el cap de protocol de la conselleria, on ja havia estat en anteriors etapes. També Havia dut a terme aquesta tasca al costat de Raül Romeva en la seva etapa a Exteriors, on ja hi era Jordi Foz, secretari general de Cultura i fins ara responsable de Govern Obert.. Gemma Geis s'estrena com a consellera i ho fa amb, exalcalde de Campdevànol i coordinador de Junts al Ripollès, de cap de gabinet.. Per ara, a Salut se sap ja la cap de gabinet de Josep Maria Argimon. Es tracta de, fins ara a Presidència amb Meritxell Budó. Morante formava part de la direcció del PDECat i es va convertir en la primera a abandonar-la quan s'estava gestant l'escissió de Junts. També va compaginar la militància a l'efímera Crida amb la pertinença a les files postconvergents.en serà la cap de relacions institucionals iel de l'Oficina d'Anàlisi i Estratègia.. Una de les novetats del departament que lidera Teresa Jordà és que al capdavant de l'oficina de comunicació hi ha, fins ara a Justícia al costat d'Ester Capella en la mateixa tasca. El 2016 va aterrar al Govern com a cap de premsa de Carles Mundó després de fer de cap de societat de l'Agència Catalana de Notícies.[El directori s'anirà ampliant a mesura que es vagin formalitzant els nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya]

