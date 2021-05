ERC defensa la "derogació" del delicte de sedició i "l'amnistia" com a úniques vies per solucionar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. Tot i això, Marta Vilalta, secretaria general adjunta i portaveu dels republicans, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns que es llegiran "la lletra petita" de la proposta de reforma del delicte de sedició que vol presentar el govern espanyol, i a partir d'allà, decidiran el sentit del seu vot al Congrés dels Diputats.Vilalta no ha volgut valorar la fórmula d'indults parcials i reversibles que sembla que plantejarà l'executiu de Pedro Sánchez i ha reiterat que el camí és el de "l'amnistia i l'autodeterminació". Tot i això, els republicans no s'oposaran a cap mesura que "alleugereixi el patiment" dels presos polítics. Vilalta creu que aquesta és una via de llibertat pels nou dirigents independentistes, però recorda que això es tracta d'una "causa general contra l'independentisme" que suma més de 3.000 represaliats pel "sol fet" de ser independentistes.Pel que fa a l'oposició de la dreta espanyola a la concessió de la mesura de gràcia, Vilalta ha explicat que "no sorprèn" la reacció de la "caverna ultra". "Estem acostumats al fet que la dreta espanyola compri el discurs de l'extrema dreta", ha explicat. La portaveu d'ERC ha recordat que "ja ho van fer amb la campanya contra l'Estatut" i sempre que el país ha fet "passos per avançar". Tot i això, Vialta ha afirmat que seguiran "picant pedra" perquè el conflicte es resol per la "via política i democràtica".En aquest sentit, ERC creu que es donen les "condicions" per reprendre la taula de diàleg "com més aviat possible" ara que ja hi ha un nou executiu català en plenitud de funcions. La secretària general adjunta dels republicans creu que aquest marc de negociació amb l'Estat es pot recuperar abans de l'estiu i independentment de quan es produeixi la decisió sobre els indults als presos polítics. En aquest taula als republicans els agradaria que hi participés el president del partit, Oriol Junqueras.ERC ha condemnat també les agressions homòfobes que s'han produït aquest cap de setmana a Barcelona i creu que una de les feines de la nova conselleria d'Igualtat i Feminismes -dirigida pel partit- serà "conscienciar" sobre aquest tipus d'actes i activar els mecanismes "d'acompanyament" a les persones que han estat agredides i de "sanció" als agressors.

