A presó un home per atacar un nen quan anava a l'escola i intentar agredir-lo sexualment

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres ha enviat a presó un home, de 54 anys, per atacar un nen de 10 anys quan anava a l'escola a l'Escala (Alt Empordà) i intentar agredir-lo sexualment. El detingut és veí del municipi i compta amb nombrosos antecedents.Els fets van passar el 25 de maig cap a les tres de la tarda, just abans de l'hora d'entrar a col·legi. Segons va poder saber l'ACN, la criatura anava en bicicleta quan l'agressor se li va abraonar, el va fer caure a terra i se li va posar al damunt. L'home li va abaixar els pantalons amb intenció d'agredir-lo sexualment, però un veí que ho va veure va socórrer el menor i va aconseguir que l'agressor fugís del lloc.El nen va patir ferides a la cara i va necessitar ser atès a l'hospital de Figueres, on va anar acompanyat d'un familiar. Després de curar-li les ferides (sobretot, contusions) des del centre mèdic es va activar el protocol per agressions sexuals i un forense va examinar el menor. Cap a dos quarts de set de la tarda, el nen va rebre l'alta.Els Mossos d'Esquadra van arrestar l'agressor dos dies després dels fets com a presumpte autor d'un delicte de lesions i un contra la llibertat sexual, en grau de temptativa.

