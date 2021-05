El Port de Barcelona aprova la construcció d'una nova terminal de creuers

El Consell d'Administració del Port de Barcelona d'aquest mes de maig ha aprovat concedir a la companyia MSC per als pròxims 31 anys. La decisió implica la construcció d'una terminal de 11.670 metres quadrats, distribuïda en tres nivells, i una inversió de 33 milions d'euros per part de la naviliera. Està previst que el nou edifici entri en funcionament a partir del 2024.La construcció de la terminal, projectada per Ricardo Bofill, està inclosa en l'acord que el Port de Barcelona i l'Ajuntament van signar a gener del 2018 sobre la reducció del nombre definitiu de terminals de creuers i les concentrava al Moll Adossat.Aquest pla suposa la retirada de totes les terminals de creuers del port ciutadà – terminals Nord i Sud del moll Barcelona- per obrir aquestes zones a l’ús de la ciutadania. En aquest sentit, la presidenta del Port, Mercè Conesa, ha dit que es tracta "un pas més" en aquest acord, que ha de permetre que el port s'obri a la ciutadania."MSC està fent una forta aposta pel Port de Barcelona. Aquesta companyia ha demostrat que té interès per fer-nos costat en la nostra estratègia per fer un port cada vegada més sostenible com econòmic i social, realitzant una forta inversió que permetrà crear un volum considerable de llocs de treball", ha celebrat Conesa.Pel que fa el president executiu de MSC Cruises, Pierfrancesco Vago, ha destacat que la nova terminal permetrà augmentar l'impacte econòmic a Barcelona. "Això provocarà una despesa més gran per part dels nostres hostes internacionals, molts dels quals romandran diversos dies a la ciutat i els seus hotels abans o després del creuer", ha afegit Vago, que ha dit que Barcelona és un "port important" no només per a la seva activitat de creuers sinó també per a tot el GRUP MSC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor