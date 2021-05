La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, aposta per fer "política exterior d'estat i no de partit" al capdavant del departament. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio , Alsina ha defensat que la tasca del departament serà explicar "sense distorsions" el que passa a Catalunya i que el possible indult als presos no és la "solució al conflicte".Així, ha defensat que cal explicar fora "el conflicte real", l'amnistia, el dret a l'autodeterminació i la taula de diàleg per "transmetre fidelment el que passa" i "buscar complicitats internacionals". Segons ha defensat la consellera, la unilateralitat "no aconsegueix" aquestes "complicitats". "El que no va encaixar bé a nivell internacional va ser la qüestió d'organitzar un referèndum unilateral", ha dit Alsina, que ha apuntat a Europa i als Estats Units com prioritaris per teixir aliances internacionals.La consellera d'Acció Exterior també ha defensat el rol "clau" de l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont i ha augurat que seguirà tenint un paper important en els pròxims anys. "Els presos i els exiliats em tindran al costat per explicar el que passa", ha dit la consellera.Malgrat venir de l'àmbit acadèmic, Alsina ha assenyalat que ve "a fer política" i ha defensat fer política exterior "amb intel·ligència, sense soroll i amb molt treball". A més, la consellera d'Acció Exterior ha anunciat que se substituirà el concepte "transparència" pel de "Govern Obert" en el nom del departament.

