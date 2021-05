El calendari de festius amb obertura comercial del 2022 i 2023

Aprovat el calendari de festius on els comerços podran obrir pels anys 2022 i 2023. El Departament d'Empresa i Treball l'ha aprovat aquest dilluns, a proposta del Consell Assessor de la Generalitat en l'apartat de Comerç. Els ajuntaments tindran certa responsabilitat en la confecció final d'aquest calendari: tindran la potestat de, cadascun, modificar 2 dels 8 dies que ha determinat Empresa i n'hauran de proposar 2 més. Així ha quedat la situació pels dos anys següents:2 de gener, 9 de gener, 6 de juny, 26 de juny, 15 d'agost, 6 de desembre, 8 de desembre i 18 de desembre. En el cas que no es designin les dues dates restants per part dels ajuntaments, automàticament s'assignaran els dies 27 de novembre i 11 de desembre.8 de gener, 25 de juny, 12 d'octubre, 26 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 17 de desembre i 24 de desembre. En el cas que no es decideixi cap data, s'assignarà de manera automàtica el 3 i el 10 de desembre.El DOGC ha publicat aquest dilluns les dates assignades. S'insta als ajuntaments a pactar amb els comerciants de cada municipi quins són els millors dos dies que resten del calendari dels dos anys següents, i si cal, modificar fins a dues dates més.

