La Xina amplia fins a tres el màxim de fills per família

El govern xinès ha anunciat aquest dilluns un canvi important en la política de planificació familiar. Suprimeixen l'actual límit de dos fills per parella i les famílies podran tenir-ne fins a tres. Es tracta d'un canvi que arriba després d'un fort descens de la taxa de natalitat que s'ha anat repetint durant els darrers anys.El 2016, la Xina ja va modificar la seva polèmica política del fill únic que havia estat vigent durant dècades i que tenia l'objectiu frenar l'explosió demogràfica que vivia el país asiàtic. Ara fa cinc anys es va ampliar a dos el nombre de fills permès per parella per tal d'estimular la natalitat, però aquest canvi no ha comportat un augment de naixements.Després de conèixer el cens de població del país a principis d'aquest mes de maig, que es revisa cada deu anys, la Xina ha decidit impulsar aquest nou canvi. Les xifres registren el creixement més lent de la població des del 1950 i un augment pronunciat de l'envelliment poblacional.

