Aena se suma a les patronals i reclama ampliar l'aeroport del Prat per evitar la «decadència econòmica»

El president d'Aena, Maurici Lucena, ha assegurat que li sembla "evident que Catalunya està en un alt risc de decadència econòmica" i ha avisat que una ampliació de l'aeroport del Prat seria "un dels pocs elements que ajudaria a mitigar-lo". En una entrevista a Ràdio 4 i La 2, ha assenyalat que una ampliació de l'aeroport vindria acompanyada de "prosperitat, ocupació i inversions" i ha recordat que la contribució al PIB pujaria 2,1 punts, fins al 8,9% del PIB.El pronunciament del president d'Aena arriba abans que aquest dimecres les patronals i altres actors del món econòmic i empresarial presentin a Esade un manifest per a l'ampliació de l'aeroport. El text assegura que seria "inacceptable" rebutjar l'ampliació en un context de "necessitat de recuperació econòmica".Lucena manté així la pressió sobre les administracions, especialment sobre l'Ajuntament de Barcelona, que fins ara s'ha mostrat contrari a l'ampliació de la infraestructura. El president d'Aena ha afirmat que el pronunciament del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el projecte serà "determinant" perquè prosperi o no.Segons Lucena, l'ampliació suposaria una inversió de 1.700 milions d'euros i 20.000 llocs de treball només en la construcció i comptant els efectes directes i indirectes de l'activitat aeroportuària s'arribaria fins als 365.000. "Oposar-se a això és oposar-se a llocs de treball en un moment on Catalunya i Espanya no estan per massa bromes", ha defensat.Lucena, que ha comparat de nou la transcendència de l'ampliació amb la de l'Expo 1929 o els Jocs Olímpics, ha remarcat que tenir la Generalitat a favor és imprescindible perquè és qui ha d'iniciar les tramitacions els permisos mediambientals, ja que el perllongament de la tercera pista implica envair una zona protegida que Aena s'ha compromès a compensar en una proporció d'1 a 10.Pel que fa a les previsions d'aquest estiu, Lucena ha pronosticat que hi haurà "molt més tràfic aeri que en els darrers mesos" tot i que ha evitat concretar-ho en xifres davant una situació de davallada que "no té precedents històrics".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor