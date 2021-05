Batlle dona per fet que les platges metropolitanes no tancaran la nit de Sant Joan

El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha previst que les platges metropolitanes no tancaran la nit de Sant Joan. La decisió encara no s'ha anunciat oficialment però Batlle ho ha donat per fet en una roda de premsa aquest dilluns a Barcelona.L'Ajuntament de Barcelona ja havia demanat que tots els municipis de l'àrea metropolitana unifiquessin criteris de cara a la revetlla, en què es preveu una activitat similar a la del 2019 amb l'aixecament de restriccions i la fi del toc de queda. Els municipis han creat una taula per coordinar l'acció i estan ultimant la decisió amb la Generalitat.Batlle ha vaticinat l'obertura de platges per Sant Joan en la mateixa roda de premsa en què la Guàrdia Urbana ha anunciat que destinarà u n centenar d'agents a patrullar a les platges de la ciutat, amb un operatiu que ha començat aquest cap de setmana i que s'allargarà fins al 26 de setembre. Batlle ha destacat que els principals objectius de la policia seran evitar sorolls, venda ambulant i garantir el compliment de mesures sanitàries.Una de les missions dels agents serà evitar aglomeracions a les platges. Aquest dissabte l'Ajuntament es va veure obligat a tancar l'accés a les platges de Nova Icària, Bogatell i Marbella per aquest motiu. La Guàrdia Urbana col·labora amb els informadors de platja de l'Ajuntament per controlar l'aforament i, si és necessari, tancar els accessos i redistribuir els banyistes a les platges.L'intendent major del cos, Pedro Velázquez, ha assegurat que la tasca policial serà sobretot preventiva i ha insistit en la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. La Guàrdia Urbana preveu un estiu similar al del 2019, a causa del relaxament de les restriccions per la pandèmia i de la tornada de turistes.El 2020 els fets delictius van caure ostensiblement en comparació amb el 2019. Les denúncies per venda ambulant van caure un 52% i les begudes intervingudes un 60%. Les denúncies per delictes de seguretat ciutadana van descendir un 68% i les detencions ho van fer un 63%.La quantitat de persones investigades va caure un 55% i les denúncies per consum d'estupefaents ho van fer un 60%. Els furts, mentrestant, van descendir un 68% mentre que hi va haver un 56% menys de robatoris amb violència.

