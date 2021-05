Fins a 100 agents de la Guàrdia Urbana patrullaran a les platges de Barcelona a l'estiu

La Guàrdia Urbana de Barcelona destinarà un centenar d'agents a patrullar a les platges de la ciutat, amb un operatiu que ha començat aquest cap de setmana i que s'allargarà fins al 26 de setembre. En la roda de premsa de presentació d'aquest dispositiu feta aquest dilluns al matí el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, ha destacat que els principals objectius de la policia seran evitar sorolls, venda ambulant i garantir el compliment de mesures sanitàries.Una de les missions dels agents serà evitar aglomeracions a les platges. Aquest dissabte l'Ajuntament es va veure obligat a tancar l'accés a les platges de Nova Icària, Bogatell i Marbella per aquest motiu. La Guàrdia Urbana col·labora amb els informadors de platja de l'Ajuntament per controlar l'aforament i, si és necessari, tancar els accessos i redistribuir els banyistes a les platges.L'intendent major del cos, Pedro Velázquez, ha assegurat que la tasca policial serà sobretot preventiva i ha insistit en la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. La Guàrdia Urbana preveu un estiu similar al del 2019, a causa del relaxament de les restriccions per la pandèmia i de la tornada de turistes.El 2020 els fets delictius van caure ostensiblement en comparació amb el 2019. Les denúncies per venda ambulant van caure un 52% i les begudes intervingudes un 60%. Les denúncies per delictes de seguretat ciutadana van descendir un 68% i les detencions ho van fer un 63%.La quantitat de persones investigades va caure un 55% i les denúncies per consum d'estupefaents ho van fer un 60%. Els furts, mentrestant, van descendir un 68% mentre que hi va haver un 56% menys de robatoris amb violència.

