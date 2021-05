Nova campanya per allunyar el consum de tabac dels hospitals

La Xarxa d'Hospitals sense Fum ha impulsat una campanya per allunyar el consum de tabac de les entrades dels centres mèdics. Sota el lema "Allunyem el tabac" es volen evitar les aglomeracions de gent fumant a les portes dels centres hospitalaris, situació que és habitual en les entrades dels centres mèdics a causa de la prohibició del consum en el seu interior.La campanya arriba el dia mundial sense tabac i vol reduir-ne la visibilitat, desnormalitzar-ne el consum i sensibilitzar la població sobre la importància de deixar de fumar. En concret, es marca un perímetre a terra al voltant de les entrades al centre, on no es podrà fumar que s'acompanyarà de retolació i informació per a pacients, visitants i professionals.Amb aquesta acció també es vol reforçar el rol modèlic dels professionals de la salut que treballen als centres com a agents promotors de la salut.

