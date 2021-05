Mor una noia en treure el cap per la finestra d'un tren i donar-se un cop

Es confirma la mort d'una noia després de treure el cap per la finestra d'un tren en moviment al Regne Unit. Segons ha indicat la investigació, la noia va donar-se un cop amb la branca d'un arbre que hi havia al costat de les vies.Els fets van ocórrer el desembre del 2018 a Glamorgan, al Regne Unit. Un inspector d'accidents ha indicat que la falta d'inspeccions a la línia podria haver estat "possiblement" la causa de l'accident. Segons el mateix inspector, des del 2009 que no es feien revisions en aquesta línia i l'arbrat estava creixent a la vora de la infraestructura.Tal com indica l'inspcetor Mark Hamilton, només dos minuts després que el tren arrenqués de l'estació de Bath Spa, la jove va treure el cap per la finestra i "uns segons després va caure d'esquena en patir una greu lesió al cap". La investigació continua oberta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor