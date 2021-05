​Un artista italià ven una escultura invisible per 15.000 euros

L’artista italià Salvatore Garau ha revolucionat el món de l’art i ha venut una obra invisible per 15.000 euros, segons recull el portal 3/24. El treball, diu el seu creador, existeix i està a la seva ment.L'escultura porta per títol "Io sono" i es va vendre el passat 18 de maig en una subhasta. El preu de sortida era de 6.000 euros però després de diverses ofertes finalment un comprador desconegut en va pagar 15.000.El comprador de l'escultura s'emporta a casa un certificat de garantia i d'originalitat de l'obra. L’artista li ha donat les instruccions pertinents per acollir l’obra: ha d'instal·lar-se en una casa particular dins d'una habitació lliure de qualsevol construcció i on es reservarà el centre per col·locar l'escultura dins un espai de 150x150 centímetres.No és la primera vegada que l’artista fa una cosa semblant. La seva obra "Buda en contemplació", també invisible, es va “exposar” durant uns dies en una cèntrica plaça de Milà. Delimitada amb cinta blanca, això sí.

