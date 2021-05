Mor el guitarrista Riqui Sabatés

El guitarrista Riqui Sabatés ha mort aquest diumenge de matinada, segons ha explicat a les xarxes socials el seu germà Jordi, amb qui va publicar el seu primer treball, "Ortodòxia" el 1971.Nascut a Barcelona el 1955, va estudiar al Taller de Músics, a l'Institut Català de Noves Professions (INCANOP) i a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i havia passat per l'Orquestra Mondragón, l'Orquestra Marisol i, més recentment, pels grups Big Mama & Taller de Músics All Stars i Big Mama & Riqui Sabatés Blues Band.També havia acompanyat artistes com Rocío Jurado, Lolita Flores i Rafael. Pertanyent a l'anomenada "Ona Laietana", havia treballat amb Koniec, Agustí Fernández i Pau Riba. Se'l vincula al blues i al jazz barceloní.

