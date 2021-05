Alerten d'un fals homenatge a l'exfutbolista Francesc Arnau, mort recentment

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa, alerta d'una estafa que s'està produint a la població. Algú estaria contactant a veïns, en nom del club de futbol del municipi, demanant diners per un fals homenatge a Francesc Arnau, fill de la població mort recentment a Oviedo. Els Mossos ja han estat informats dels fets. L'Ajuntament també demana a aquelles persones que hagin fet algun donatiu que es posin en contacte amb la policia i que ho denunciïn, ja que es tracta d'un frau.Segons ha relatat el Consistori a l'ACN, no es té constància que ningú hagi fet cap donatiu. A més, asseguren que si es fa un acte de record a Arnau, no es farà imminentment com asseguren els estafadors. El passat dilluns 24 de maig, l'exporter va ser enterrat al municipi garrotxí, on va néixer el 1975. Fins a la seva mort, treballava a Oviedo, on treballava pel club de futbol de la ciutat.

