El Barça de bàsquet perd contra l'Efes i es queda a les portes de la tercera Eurolliga

El Barça de bàsquet s'ha quedat a les portes d'aixecar la seva tercera Eurolliga de la història. Els blaugrana han caigut contra l' Anadolu Efes (81-86) a Colònia a la final de la Final Four en un matx intens i amb alternatives en el qual els turcs han demostrat la seva superioritat en els moments decisius.L'Efes ha estat just vencedor si s'atén al joc desplegat durant els 40 minuts de partit, per bé que els de Sarunas Jasikevicius han aconseguit posar en escac el seu rival en diversos moments. El bon joc de Micic i Larkin, els líders de l'Efes, ha estat un escull pel Barça durant diferents fases partit.Els blaugrana han concedit parcials en contra i també han aconseguit capgirar el resultat fins arribar al darrer quart amb possibilitats de victòria. Un parcial de 17 a 4 en el darrer tram del matx ha revifat el somni blaugrana, però l'encert dels jugadors de l'equip turc han acabat per deixar els blaugrana a un pam de la glòria europea.L'equip blaugrana han aconseguit dues copes d'Europa en tota la seva història, ambdues al segle XXI. La primera va ser l'any 2003 a Barcelona contra la Benetton de Treviso, i la segona, set anys més tard, enfront l'Olympiakos a París.

