El Barça femení guanya la Copa i corona un triplet històric

El Barça femení ha guanyat aquest diumenge la Copa de la Reina contra el Llevant per 4 a 2 i ha tancat la temporada amb un triplet històric, el primer de la història de la secció. Aquesta és la vuitena Copa que aconsegueix el femení blaugrana.Després de guanyar la Lliga i la Champions, l'equip del balaguerí Lluís Cortés han superat amb solvència el conjunt del País Valencià i han demostrat, de nou, que són l'equip més en forma d'Europa. Les blaugrana han resolt el matx d'aquest diumenge per la via ràpida i abans de la mitja hora de joc ja guanyaven per 3 a 0. A partir d'aquest resultat, les blaugrana han anat gestionat el pas dels minuts sense apretar el rival i controlant-lo en defensa, encara que les futbolistes del Llevant han tingut diverses ocasions per escurçar distàncies al marcador i ho han aconseguit a la segona part.El Llevant ha marcat dos gols en vint minuts a la represa i han pressionat el Barça, que ha hagut d'espavilar-se per no veure's sorprès. Alexia Putellas ha donat de nou la calma amb el quart gol al minut 74.L'equip afronta ara l'al·licient de completar la lliga perfecta, és a dir, tancar la competició guanyant tots els partits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor