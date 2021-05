Xavier Garcia-Albiol defensa el català davant un usuari que el criticava per parlar-lo

Si te “toca los huevos” es muy fácil, no lo leas — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) May 29, 2021

👧🏻 Si l’Elena em demana d’aquesta manera tan simpàtica poder veure la Cremada del Dimoni, es clar que sí! L’any que ve tots els nens i nenes la podreu gaudir!!! 🤗 #Badalona pic.twitter.com/tSICnOmQj5 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) May 29, 2021

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia-Albiol, ha defensat aquest diumenge el català al seu compte de Twitter davant un usuari que l'ha criticat per parlar-lo. "Si te 'toca los huevos' es muy fácil, no lo leas", ha respost el conegut membre del PP català, etiquetant l'usuari que l'ha increpat.L'origen de la polèmica sorgeix d'una piulada que l'alcalde badalonenc ha fet compartint un vídeo que li ha fet arribar una família de la ciutat. Al vídeo es pot observar una nena que li demana a la seva mare que li enviï "un vídeo a l'alcalde" perquè l'any vinent vol veure la Cremada del Dimoni, típica del final de festes de Badalona, en directe.Albiol, sempre crític amb la llengua, ha sorprès els seus seguidors fent la piulada en català. I, com era d'esperar, la xarxa s'hi ha bolcat. Ha rebut respostes crítiques, però també algunes d'agraïment per la defensa del català: "Des de les antípodes polítiques, gràcies per vetllar per l'ús de la nostra llengua".

