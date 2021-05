La presentadora que va informar de la mort de l'escriptor William Shakespeare explica l'error

Gracias.

Soy profesional , trabajo hace muchos años en el medio

Les dejo acá mi respuesta a los que me están @ para bien o para mal.

Mucho respeto a todos . pic.twitter.com/bgR582985l — Nᴏᴇʟɪᴀ Nᴏᴠɪʟʟᴏ (@noelianovillook) May 29, 2021

La presentadora argentina del Canal 26 que s'ha fet popular aquesta setmana per informar de la mort de l'escriptor William Shakespeare ha explicat el seu error. Noelia Novillo va confondre el mite de la literatura anglesa amb el primer vacunat contra la Covid-19, un home britànic que compartia nom amb l'autor de Hamlet. L'home ha estat notícia aquesta setmana perquè ha mort als 81 anys i per causes alienes al virus.Novillo ha justificat la seva equivocació per una "errada d'expressió", i ha apuntat que es va "expressar malament" perquè en la seva informació li va mancar "un punt, una coma, un parentesi...".La presentadora diu que aquesta mala informació va provocar que els espectadors malinterpretessin les seves paraules en considerar que no parlava del ciutadà britànic immunitzat sinó de l'escriptor del segle XVI. Novillo ha demanat "respecte" en un missatge al seu compte de Twitter. I és que la periodista ha estat diana de centenars de bromes en els darrers dies per haver-se confós en el protagonista de la informació.

