Les víctimes del 17-A estudien presentar un recurs a la sentència de l'Audiència Nacional

L’advocat de l’Associació 11M Afectats del Terrorisme, Antonio García, ha manifestat que les víctimes del 17-A estan valorant presentar un recurs a la sentència de l'Audiència Nacional."És aviat per decidir què farem i ho hem exposat a les víctimes i prendrem una decisió aviat", ha dit García després d'una reunió que han mantingut. L'Audiència Nacional va condemnar a 53 anys i mig de presó a Mohamed Houli Chemlal i a 46 i mig a Driss Oukabir pels atemptats terroristes del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. García ha celebrat que s'hagi ampliat el nombre de víctimes, però ha manifestat que Mohamed Houli Chemlal i Driss Oukabir "han de respondre dels assassinats", ha dit García.L'Audiència Nacional va condemnar a 53 anys i mig de presó a Mohamed Houli Chemlal i a 46 i mig a Driss Oukabir pels atemptats terroristes, i va condemnar a vuit anys de presó a Said ben Iazza per col·laboració amb organització terrorista.El tribunal els va condemnar per pertinença a organització terrorista, fabricació i dipòsit d'explosius de caràcter terrorista i intent d'estralls de caràcter terrorista, a més de 29 delictes de lesions per imprudència greu. En canvi, no els va considerar culpables directes dels morts a Barcelona i Cambrils com demanaven algunes acusacions.García ha dit que van ser enviats a la presó en un primer moment pel delicte d'assassinat, però després, ha afegit, això va desaparèixer. "Aquestes dues persones (Mohamed Houli Chemlal i Driss Oukabir) han de respondre dels assassinats", ha remarcat.Per contra, l'advocat ha dit que s'han de felicitar perquè les víctimes de Barcelona i de Cambrils estan incloses a la sentència i s'han ampliat incloent persones que fins ara no estaven reconegudes. "Això obre la possibilitat que cap víctima es quedi fora i sense el reconeixement que es mereix", ha declarat García. Entre d'altres, ha celebrat que s'hagi reconegut "el maltractament sistemàtic a les víctimes".

