Gaudí impregna Nova York

La ciutat de Nova York compta, des d'aquesta setmana, amb l'essència de Gaudí. La ciutat nordamericana acaba d'inaugurar Little Island, un parc flotant amb deu hectàrees de superfície ubicat a l'oest de Manhattan. L'estructura està subjecta per unes grans tulipes que recorden l'arquitectura del geni català. I és que qualsevol persona que hagi estat al Park Güell o a la Sagrada Família pot veure-hi aquesta connexió.Little Island és una obra que ja es va desvetllar el 2014 i que ocupa el lloc on hi havia el moll, on el 1912 va atracar el vaixell R.M.S. Carpanthia, que transportava els supervivents del Titanic. La plataforma té diferents alçades i inclou molta vegetació, a més d'un amfiteatre per a 700 espectadors i una gran plaça a l'entrada.Segons ha explicat Siege Nielsen, cofundadora de l'empresa paisatgística a càrrec de la vegetació, "el concepte darrere de la forma de la plataforma consisteix en una mena de catifa voladora". Aquesta gran zona verda s'ha convertit, en només una setmana, en un lloc de desconnexió per als novaiorquesos.Ara per ara l'entrada a Little Island és gratuïta, tot i que durant les tardes s'ha de reservar lloc a través de la seva pàgina web per evitar aglomeracions. A més, la idea de l'impulsor d'aquesta illa flotant, el milionari Barry Diller, és que l'espai pugui albergar concerts gratuïts i de pagament quan sigui possible.

