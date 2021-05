Clubhouse ha revolucionat l'espectre de les xarxes socials tot deixant en un segon pla el text per protagonisme a la veu, concretament, a les converses. El seu sistema es basa en sales on els usuaris participants escolten un o més oradors.Les temàtiques, és clar, són variades: geopolítica, ciència, llengües, i cada usuari pot afegir-se a les converses -separades per títol- que més li agradin. I així, les reunions acaben sent realment debats o conferències bidireccionals.Un cop dins de la conversa, l'internauta escolta automàticament els usuaris interactuant, i per demanar la paraula, hi ha un botó d'una mà blanca. El moderador –i creador- atorga els torns entre els participants.Després de consolidar-se als Estats Units com a alternativa a les xarxes socials tradicionals, ara Clubhouse ha desembarcat a Europa i va sumant descàrregues coincidint amb la possibilitat recent d'utilitzar-lo tant en Android com en iPhone, l'únic sistema operatiu que l'acceptava fins ara.Amb la intenció de no col·lapsar els sistemes, els creadors de l'aplicació només permeten registrar-s'hi mitjançant invitació. Aquest fet coincideix amb la posada en marxa dels Espais de Twitter, amb un format molt similar.

