Els indults arribaran en un mes, seran limitats i reversibles

El govern espanyol preveu aprovar els indults als presos polítics condemnats pel Tribunal Suprem entre finals de juny i principis de juliol, segons informa aquest diumenge el diari El País. El rotatiu concreta que l'executiu està treballant en un indult parcial, que mantindria les penes d'inhabilitació i perdonaria alguns anys de la condemna de presó, diferents en cada cas, però suficients perquè tots els presos fossin excarcerats automàticament. A més, la mesura serà reversible, amb una disposició que advertirà que, si els presos reincideixen en un període que pot ser d'uns tres anys, l'indult quedarà anul·lat.Segons explica El País, els indults als presos independentistes s'estan treballant amb un equip dirigit pel ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, amb el suport de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i l'equip més estret del president espanyol, Pedro Sánchez, entre els quals el secretari general de Presidència, Félix Bolaños.El govern espanyol treballa en un text que eviti un xoc de trens amb el Suprem, després que tribunal emetés un informe desfavorable . Segons el rotatiu, aquest informe, que no és vinculant, no ha agradat a la Moncloa perquè considera que entra en el terreny de la política.L'objectiu de l'executiu és tancar un document amb arguments centrats en la justícia, l'equitat i la "utilitat pública" –que l'indult és positiu per a l'interès general-, per evitar que la Sala Tercera del Tribunal Suprem el tombi si la mesura de gràcia s'acaba recorrent.En paral·lel, en una entrevista a La Vanguardia, el ministre de Transport, José Luis Ábalos, assegura que el govern espanyol està disposat a "assumir el cost" dels indults als presos del procés, i demana a Pere Aragonès que faci el mateix. "Té ara aquest desafiament. En tota resolució de conflictes sempre hi ha dues persones disposades a assumir el lideratge, amb tots els costos que comporta. Servir al país té els seus costos. Espero que el nou president de la Generalitat també assumeixi el seu", reclama.

