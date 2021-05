La cafeïna podria no ser la millor solució després de passar una mala nit

La cafeïna podria no ser la millor solució després d'una mala nit, segons un nou estudi. Investigadors de la Universitat Estatal de Michigan, als Estats Units, han comprovat, després d'avaluar la seva eficàcia per contrarestar el son, que no es pot confiar en el seu efecte per assegurar un nivell adequat d'alerta durant el dia.Per a l'estudi, es va demanar a 275 participants que desenvolupessin dues tasques: una era més senzilla, i l'altra més complexa. La psicòloga i professora Kimberly Fenn, que va dirigir l'anàlisi, explica que la cafeïna ajudava a realitzar l'exercici més fàcil, però a la majoria de participants, no li influïa a l'hora de fer l'altra, que requeria més atenció.En aquest sentit, apunta que la cafeïna "pot millorar la capacitat de mantenir-se despert, però no fa massa per prevenir errors que podrien causar un mal diagnòstic mèdic o un accident de cotxe". Per això, assegura que la cafeïna "augmenta l'energia, redueix la somnolència i pot millorar l'ànim, però no substitueix una nit completa de son" a l'hora d'executar tasques d'alt nivell.Aquesta és la primera vegada que s'investiga l'efecte de la cafeïna en aquest sentit després d'un període de privació de son. Per això, conclou recordant la importància de prioritzar dormir per davant de confiar en la cafeïna, per exemple, en càrrecs com cirurgians, pilots o agents de policia i altres ocupacions.

