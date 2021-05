Dos joves de 22 i 17 anys atropellen i maten un guàrdia civil a Jerez

Un guàrdia civil ha mort la matinada d'aquest dissabte després de ser atropellat per un cotxe. Els seus ocupants, conductor de 22 anys i copilot de 17, fugien d'uns altres agents de l'institut armat a més de 180 quilòmetres per hora per l'autovia d'entrada a la ciutat.Segons han detallat a Europa Press fonts policials, després de l'atropellament mortal, el cotxe s'ha estavellat frontalment contra un altre vehicle, els ocupants del qual han resultat ferits lleus. El conductor, de 22 anys, ha donat positiu en cocaïna i tant ell com el seu acompanyant han quedat detinguts i traslladats al calabós de la Guàrdia Civil de Cadis.

