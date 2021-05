Terratrèmol de magnitud 2,5 a l'Alt Empordà

Un petit terratrèmol de 2,5 graus a l'escala de Richter s'ha registrat aquest diumenge a la matinada al centre de l'Alt Empordà, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). El sisme s'ha produït a les 5.39 hores i l'epicentre s'ha localitzat entre les poblacions de Garriguella i Peralada, d'acord amb la informació facilitada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) . El terratrèmol ha estat molt superficial, a poca profunditat, i per això ha estat percebut a moltes poblacions de la costa de l'Alt Empordà. Veïns de Llançà, Portbou, Port de la Seva, Roses i Cadaqués han alertat del sisme, que no ha causat, però, cap tipus de danys.A continuació podeu consultar les gràfiques de l'ICGC corresponents a la ubicació i la intensitat percebuda en l'entorn.Concretament, el telèfon 112 ha rebut tres trucades de persones que han percebut el terratrèmol al municipi de Llançà. I la Policia Local de Llançà també ha rebut cinc trucades de veïns del municipi "espantats" després del tremolor. "Hem sentit una forta explosió i han tremolat el terra i els edificis", ha relatat algun d'ells. Una patrulla de la Policia Local ha voltat pel municipi per comprovar que no s'hagin registrat danys en cases o edificis.L'últim sisme a Catalunya s'havia produït el 3 d'abril a l'Alt Urgell. Va ser de 3,3 graus amb epicentre al municipi de Cava, àmpliament percebut i amb diverses rèpliques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor