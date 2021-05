El Chelsea deixa Guardiola sense Champions

El Manchester City de Pep Guardiola ha perdut la final de la Champions League contra el Chelsea (0-1). El conjunt de Londres ha aconseguit el segon títol continental de la seva història en la final disputada a Porto. El gol de Kai Havertz poc abans d'acabar la primera part ha estat definitiu.En un duel obert, amb opcions per als dos equips, el Chelsea ha disposat de més ocasions per avançar-se -especialment de Timo Werner, poc inspirat- i el conjunt de Londres ha defensat l'1-0 amb efectivitat fins al xiulet final.16.500 aficionats que han pogut presenciar el partit a l'estadi Do Dragao. Entre ells, uns quants milers de seguidors del Manchester City que han vist com el seu equip haurà d'esperar un any més per tornar a optar al campionat.D'aquesta manera, la Champions se segueix resistint a Pep Guardiola lluny del Barça, després de 8 participacions amb el Bayern de Munic i el Manchester City. Tot i haver guanyat tots els partits de les eliminatòries, la final se l'ha endut un Chelsea que ha deixat enrere l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid en aquesta edició.

