Bou demana sotmetre els indults a referèndum mentre el PP recull firmes en contra

El regidor del PP a Barcelona Josep Bou ha sortit al pas del debat sobre la concessió dels indults als presos polítics. En declaracions a Ràdio Hostafrancs, Bou s'ha mostrat partidari de sotmetre la decisió a referèndum. "Si ha de parlar algú, i m'agradaria que fos així, és la societat civil de Catalunya", ha dit.Bou s'ha expressat en aquests termes després que el PP hagi anunciat u na recollida de firmes contra els indults a tot l'Estat. El partit també ha amenaçat de recórrer al Tribunal Suprem si finalment el govern espanyol els concedeix."A mi m'interessaria més això: que sortís de la base i diguessin 'sí' o 'no'", ha afirmat.El regidor popular ha vaticinat "una sorpresa" si es pregunta la societat sobre la conveniència dels indults "perquè el català és bastant de complir les lleis".És per això que creu que hi ha criteris "de tots colors" sobre la qüestió. "L'Estat de dret interessat tothom perquè a fora s'hi passa molt fred. És terrible", ha argumentat.

