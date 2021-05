Mor ofegat un home a l'Hospitalet de l'Infant

Un home ha mort ofegat a la zona del Port Esportiu de l’Hospitalet de l’Infant -Baix Camp- per causes que encara es desconeixen, segons informen els cossos de seguretat.Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 16.03 d’aquest dissabte i s’hi han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), de la Guàrdia Civil i dels Bombers, que no han hagut d’intervenir. Segons fonts del SEM, la víctima tenia 70 anys.Aquest mateix divendres, a Salou també va aparèixer un cadàver surant a la platja. El cos no presentava signes de violència, però sí algunes rascades superficials per cops contra les roques. La principal línia d'investigació ara per ara és la mort per ofegament.

