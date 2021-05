Manifestació a Barcelona per l'absolució dels encausats de «La pública a judici»

En marxa la manifestació de @PublicaJudici a #Barcelona



Centenars de persones participen aquest dissabte a la tarda a la manifestació convocada per reclamar l'absolució dels 13 encausats en el cas de "La pública a judici" . La marxa ha sortit de la plaça Universitat, el mateix lloc on va començar la mobilització del 2017 per la qual la Fiscalia demana vuit anys i mig de presó per als acusats.Se'ls acusa de delictes de desordres públics i danys, tot i que aquell 2 de març, a la manifestació, no hi va haver identificacions. Quatre anys després, el judici està previst per al 3 i 4 de juny a l'Audiència de Barcelona.En finalitzar el recorregut de la manifestació, els assistents han exclamat que "si ells van a la presó, ningú podrà anar a classe". Amb aquesta "advertència" s'ha posat punt final a la protesta.En el moment dels fets els acusats militaven al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i a les assemblees de facultat. Ara denuncien que el judici és "polític". "Ens jutgen per la nostra militància. La investigació dels Mossos és un despropòsit", afirmen. Els tretze encausats acusen la policia catalana de voler fer passar el sindicat estudiantil per una "organització criminal".La línia de defensa dels 13 encausats qüestionarà les identificacions fetes per la policia catalana -que va actuar d'ofici sense cap denúncia prèvia- i insistirà en el fet que no se'ls atribueixen actes individualitzats, sinó que se'ls acusa com a membres actius del SEPC i de les assemblees de facultat.

