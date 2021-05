Els errors que t'impedeixen trobar el que busques a Google

Trucs de recerca

El cercador de Google s'ha convertit en una eina d'ús quotidià per buscar tot tipus d'informació, però malgrat els seus algoritmes els usuaris no sempre troben els resultats que desitjaven. L'investigador científic sènior a Google Daniel Russell ha destacat en un comunicat de la companyia alguns dels errors més comuns que poden impedir als usuaris trobar els resultats desitjats.Una de les possibles causes de no trobar la informació pot ser realitzar només una recerca. Es suggereix fer dues o tres recerques, com a mínim, sobretot si es tracta d'un tema complex. En moltes ocasions s'assumeix que les primeres respostes que apareixen són les més adequades, i no sempre és així.Un altre factor que pot dificultar trobar resultats pot ser oblidar-se de comprovar la credibilitat de les fonts. Google ha assenyalat que cal assegurar-se que el web al que s'arriba és la millor font d'informació del tema que s'està buscant. Precisament, el cercador està posant en marxa diversos canvis per ajudar els usuaris a tenir clar si un web és fiable o no.Russell també destaca que convé no evitar els resultats amb paraules desconegudes. Això és perquè, en fer-ho, l'usuari pot estar perdent informació valuosa que podria incloure les respostes que està buscant. En lloc de descartar-ho, cal intentar fer una altra cerca a Google amb les paraules que no es reconeixen.A més d'evitar aquests errors, els usuaris de Google poden utilitzar una sèrie de consells i trucs relacionats amb la inserció de certs símbols en les recerques, que poden limitar milions de resultats potencials perquè només apareguin els realment rellevants.Per exemple, afegir cometes en la paraula o la frase (per exemple, "tecnologia") escurça la recerca, ja que busca només expressions concretes. També es poden fer consultes a Google a través de fotos, no només amb text.Un altre truc consisteix en utilitzar guions, ja que si s'afegeixen abans d'una paraula (per exemple, -casa-), s'exclourà aquest terme en els resultats mostrats, mentre afegir una barra vertical (|) farà que es mostrin els llocs web que tinguin algun o tots els termes, ja que significa bàsicament 'o' per a Google (per exemple, mòbil | ordinador).Google també aconsella afegir dos punts (..) entre dos nombres (per exemple, 1970..2020), ja que si s'afegeixen es mostraran resultats dins d'aquests rangs.

