Impactant portada del «The New York Times» denunciant els bombardejos israelians a Gaza

El diari The New York Times va apostar aquest divendres per publicar una portada denunciant els bombardejos d'Israel a Gaza. El rotatiu va optar per publicar les fotografies de 67 menors d'edat morts a causa de les bombes israelianes, acompanyades pel text "només eren nens".A les pàgines interiors, el diari fa una aproximació a les històries personals dels nens morts. La portada arriba dies després que un dels principals diaris israelians, Haaretz , fes una aposta molt similar. Concretament, el 27 de maig el diari també obria portada amb les fotos de 67 nens assassinats durant els bombardejos.L'atac d'Israel a la Franja de Gaza a partir del 10 de maig va provocar més de 250 morts i l'alta comissionada de l'ONU de Drets Humans, Michelle Bachelet, ha assegurat que podria tractar-se de "crims de guerra"."Tot i que Israel defensa que molts edificis bombardejats acollien grups armats o eren utilitzats amb objectius militars, no hem vist evidències en aquest sentit", ha dit Bachelet.L'alta comissionada també ha volgut diferenciar la situació dels civils palestins de Gaza amb la dels ciutadans israelians. "Els israelians disposen de la Cúpula de Ferro [sistema de defensa contra els míssils disparats per Hamàs] i forces militars professionals per defensar-los, els palestins no", ha afirmat durant la darrera sessió del Consell de Drets Humans de l'ONU.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor