L'Hermitage avisa que defensarà els seus «interessos» per instal·lar-se al Port de Barcelona

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha assegurat aquest dissabte que treballaran conjuntament amb l'Hermitage i el Gran Teatre del Liceu per presentar un nou projecte per a la nova bocana del Port en el termini d'un mes. En una entrevista a RAC1, Conesa ha avançat que la setmana que ve ja tenen prevista una reunió amb els inversors i que la seva voluntat és "sumar". De fet, ha negat que el Port hagi "tirat pel dret" i ha remarcat que el consell d'administració té "una sèrie d'obligacions" i que va arribar un moment en què estaven en "llimbs administratius" i en una situació "d'inseguretat jurídica". Conesa també ha dit que l'aprovació per part del Port es va fer perquè "la inversió estava en risc".