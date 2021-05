Tancada una platja del litoral barceloní per sorra tòxica

L'Ajuntament deha tancat la, després que un estudi sobre la contaminació a la capa superficial de la sorra hagi determinat que hi haEl tancament és efectiu a partir d'aquest dissabte. Des de 2018, el consistori analitzava la situació d'espais potencialment contaminats per la històrica presència d'indústries a la zona. Un primer informe de l'any 2020 descartava que hi hagués cap risc en aquesta platja, però aquell mateix informe ja avisava queo determinats fenòmens atmosfèrics. Els temporals del darrer any i una actuació recent a la platja poden haver fet aflorar el risc de contaminació.La del Litoral és lapel mateix motiu. La platja de laviu la mateixa situació des de fa alguns anys per la presència d'alts nivells de metalls pesants com el

