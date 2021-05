Apunyalament a la Barceloneta: un home, ferit greu

Un home ha quedat ferit de gravetat a Barcelona després de ser apunyalat al barri de la Barceloneta, segons han informat els Mossos d'Esquadra. L'agressió s'ha produït de matinada i es podria haver iniciat per una baralla en un intent de furt al mig del carrer.Els Mossos han rebut l'avís pels voltants de les sis del matí i s'han dirigit a la plaça del Mar, a tocar de la platja de Sant Miquel. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar i els agents han iniciat una investigació per esclarir els fets.La policia catalana desconeix encara els motius de l'agressió –de fet, la víctima podria ser fins i tot el presumpte lladre- ni quantes persones estarien implicades en el succés. No hi ha cap detenció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor