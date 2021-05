Els Mossos tornen a detenir «l'estafador de l'amor»

Els Mossos han tornat a detenir el conegut com a "estafador de l'amor", aquest cop acusat d'arruïnar una dona discapacitada a Barcelona, segons avança El Periódico . La dona pateix esclerosi múltiple i segons la policia l'acusat va manipular-la per aconseguir els seus diners.La investigació policial apunta que l'acusat va contactar amb la víctima a través d'una aplicació. A partir d'aquí, va simular sentir-se atret per la dona per fer-li creure que començaven una relació. En realitat, però, el seu objectiu era quedar-se amb els seus diners i va aconseguir 70.000 euros, tots els estalvis de la dona.Els va aconseguir dient a la víctima que necessitava els diners per pagar un advocat, impostos o per poder accedir a un tractament mèdic costós. Tot era mentida.Finalment l'home va ser detingut el 20 de maig arran d'una denúncia interposada per una amiga de la víctima. Una altra dona també l'ha denunciat recentment després de ser víctima d'una situació similar.

