El PSC presentarà un «Govern alternatiu» per fiscalitzar el d'Aragonès

El cap de l'oposició i líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha anunciat que presentarà els propers dies un "Govern alternatiu" per fiscalitzar l'executiu de Pere Aragonès. Els socialistes emulen així la idea de Pasqual Maragall el 1999 -després de guanyar les eleccions en vots a Jordi Pujol.D'altra banda, i durant el Consell Nacional dels socialistes d'aquest dissabte, el ministre i primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat la campanya de la dreta espanyola contra els indults als presos independentistes. Iceta ha recordat a PP, Vox i Cs que la recollida de firmes dels populars contra l'Estatut el 2006 ja va provocar una "crisi política de primera magnitud" que va desencadenar l'1-O i la DUI del 2017.Illa ha subratllat que no donarà "cap dia de gràcia" al nou executiu d'ERC i Junts, perquè ja porten "més de 5 anys" governant. El cap de l'oposició al Parlament ha argumentat que aquest "Govern alternatiu" del PSC fiscalitzarà la tasca de la Generalitat amb una "oposició molt contundent", i una acció política que es regirà pels principis de "dir la veritat i unir la gent". El PSC pretén presentar aquest Govern a l'ombra el cap de setmana del 5 i 6 de juny.D'altra banda, Illa també ha criticat que ERC i Junts hagin provocat un "triple dany" a les institucions, a la presidència de la Generalitat, i al país en general per tenir-lo "massa dies" sense Govern. A més, el dirigent socialista ha acusat els independentistes d'"enganyar" la ciutadania perquè la seva majoria és "fictícia", com també ho és la institució del Consell per la República. Illa ha afegit que la unilateralitat es basa també amb uns "drets ficticis" perquè l'autodeterminació no es pot aplicar a Catalunya, i ha conclòs que "ser d'esquerres no vol dir ser independentista".Iceta també ha dit que l'acord de Govern d'ERC i Junts és una "operació per salvar les cadires i no per servir el país". En aquest sentit, Illa els ha dit que no hi haurà "ni independència, ni amnistia i referèndum".

