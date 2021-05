Sala-i-Martin canta les quaranta a Manuel Valls: «Ets un homenet patètic i irrellevant»

Ets un homenet patètic i irrellevant. Ah, i mentider: aquest programa de TV3 s'enfot de TOTHOM i no només dels no independentistes. Esteu tan acostumats a controlar les màquines de propaganda que quan hi ha un mitjà que us critica, us poseu molt nerviosos. https://t.co/reJxv7KMfh — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) May 28, 2021

El gag de comiat que el programa Polònia de TV3 ha dedicat a Manuel Valls, qui ha posat fi a la seva (breu) etapa a l'Ajuntament de Barcelona, s'ha fet molt viral a França. Són molts els mitjans francesos que han compartit el vídeo, així com també usuaris de les xarxes socials. A qui no li ha agradat tant és al mateix Manuel Valls, que ha criticat durament la paròdia. I Xavier Sala-i-Martin li ha cantat les quaranta.El polític francès titlla TV3 de "màquina de propaganda al servei de l'independentisme" i diu que "el seu objectiu és desprestigiar tots els seus oponents". L'economista el replica amb contundència: "Ets un homenet patètic i irrellevant". "Esteu tan acostumats a controlar les màquines de propaganda que quan hi ha un mitjà que us critica, us poseu molt nerviosos", remata Sala-i-Martin.

