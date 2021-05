Laura Borràs planta l'exèrcit espanyol. La presidenta del Parlament no assistirà al dia de les forces armades, que se celebra aquest dissabte a l'aquarterament del Bruc, a Barcelona. Així ho ha comunicat per carta a l'inspector general, Fernando Aznar Ladrón de Guevara.Els motius de Borràs per declinar la invitació són, segons explica ella mateixa a la missiva -en la qual també aprofita per demanar a l'exèrcit que abandoni la seva ubicació al Bruc-, el paper que va tenir el rei Felip VI el 3 d'octubre del 2017.Segons la màxima autoritat de la cambra catalana, el monarca espanyola "no només no va complir la seva funció d'arbitrar, sinó que va aplaudir i, fins i tot, va esperonar la repressió".

