Pensament sòlid en temps confusos, l'aposta agosarada de Fragmenta

En temps líquids no és fàcil que un petit segell editorial faci una aposta per al pensament sòlid. Però això és el que ha fet l'editorial Fragmenta : crear una nova col·lecció, la Biblioteca de Pensament Contemporani, que vol presentar al lector títols de la filosofia i el pensament. Serà coordinada Joan-Carles Mèlich, professor de Filosofia de l'Educació de la UAB.Fragmenta ha publicat els tres primers llibres de la col·lecció. La gravetat i la gràcia és el primer i aplega fragments procedents dels quaderns manuscrits de Simone Weil. És una bona entrada, segons els editors, per endinsar-se en l'univers de la pensadora francesa (1909-43). Si Weil és un anticip de la col·lecció, cal saludar el projecte com una iniciativa enriquidora.Weil reuneix vessants difícils de trobar en una única personalitat, des de la reflexió filosòfica a l'activisme més social. Nascuda en una família jueva francesa, però formada en un cristianisme molt heterodox, va conèixer el món obrer i va ser militant sindicalista. Dona de pensament i d'acció, va combatre a la Columna Durruti i va pertànyer a la Resistència, tot i ser una pacifista convençuda (o potser també per això). El filòsof Pau Matheu, especialista en l'obra de Weil, ha traduït el text del francès.Els altres dos títols de la col·lecció són El sagrat, del teòleg protestant Rudolf Otto, amb la traducció a càrrec de Raül Garrigasait. I Veig Satanàs caure com el llamp, de René Girard, la primera obra d'aquest antropòleg francès i teòric de la literatura que es publica en català. El llibre s'endinsa en la necessitat de moltes societats de buscar un boc expiatori contra el qual desfermar la violència. El filòsof Víctor Pérez n'ha fet la introducció, i la traducció ha anat a càrrec de Mayka Lahoz.L'objectiu de Fragmenta és publicar un mínim de quatre volums l'any. Entre els projectes immediats hi ha obres de Sigmund Freud, Simone de Beauvoir i George Steiner, entre d'altres. Una proposta que cal seguir per no perdre el contacte amb el món de les idees, ben editades i en català.

